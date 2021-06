¡Alerta de calor! Estos estados tendrán que cuidarse del sol

Con la llegada de junio, las temperaturas han empezado a subir. Aunque muchos estarán ansiosos de salir, especialmente después de un año encerrados, se recomienda que se protegan ya que hay peligro de extremas olas de calor.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a más de 48 millones de una alerta de calor. Se espera una ola de calor que causará temperaturas récord en al menos cuatro estados:, entre ellos están California, Nevada, Arizona, y Utah.

Una de las ciudades en las que se prevé que alcancen temperaturas altas es Las Vegas, que podría superar su récord actual de 117° F.

La cuenta de Twitter del Servicio Meteorológico Nacional, conocido por sus siglas en inglés: NWS publicó un mapa detallado con las áreas en peligro.

Fire weather in parts of the West will be more active the next two days. Critically dry and windy conditions are expected in parts of the Great Basin. Elevated fire weather will occur with sundowner winds in southern California. Dry thunderstorms are possible in the Southwest. pic.twitter.com/2yDhsyqaWm

— NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) June 14, 2021