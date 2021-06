Depredador sexual reporta asesinato de mujer que resulta haber cometido él, según detectives

(NOTICIAS YA).- Un depredador sexual registrado fue arrestado por cargos de asesinato en primer grado. Según la División de Investigaciones de Crímenes Violentos del Departamento de Policía de Orlando (OPD, siglas en inglés), el hombre denunció, hace un par de meses, la aparición del cuerpo de una mujer de 30 años en una zona boscosa cerca de una importante intersección de Orlando. Pero resulta que los detectives creen que él fue el que cometió el homicidio.

ARRESTED: Detectives with the Criminal Investigation Division's Violent Crimes Section have arrested James Gafford, 55, in the death of a woman found in a wooded area near the 1800 block of North John Young Parkway on April 21, 2021. Gafford is a registered Sexual Predator. pic.twitter.com/qlpsktaHYK

— Orlando Police (@OrlandoPolice) June 15, 2021