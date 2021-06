Miembros de organizaciones pro inmigrantes confían que las autoridades no apoyen la construcción del muro en Texas

Ante las declaraciones del gobernador de Texas Greg Abbott varias organizaciones pro inmigrantes se reunieron ante el Juez del Condado de Hidalgo Richard Cortez y los comisionados para expresar su inconformidad sobre la construcción del muro fronterizo.

Cerca de 70 personas estuvieron reunidas con los líderes locales sobre el desacuerdo que tienen con la idea de construir nuevamente el muro para asegurar la frontera y el arresto de personas inmigrantes que crucen ilegalmente al país.

Las organizaciones presentes fueron AIRSE, La Unión del Pueblo Entero (LUPE) y el Proyecto de Derechos Civiles, que se dieron cita y expusieron algunas ideas del porque las autoridades del Valle del Sur de Texas no deberían cooperar con las iniciativas expuestas por el gobernador Abbott.

“Son los líderes, ellos son los que pueden hacer la diferencia en nuestra región y no están solos porque la población y la región también queremos que no haya encarcelamiento y también queremos mejor apoyo para las personas que están entrando en las fronteras” dijo un representante pro inmigrante.

arresto

Esta iniciativa del gobernador es muy preocupante para las familias que ya están en el país y solo se han dedicado a trabajar, a sacar a su familia adelante, a superarse y ahora tienen miedo.

“Trabajadores del campo, trabajadoras domésticas, en las yardas, yo quiero que sepan que esta es la fuerza, que no nos dejen fuera, que no nos dejen desamparados que no separen a nuestras familias” expresó María Arias.

Daniel Díaz organizador de LUPE dice que: “Abbott está pidiendo al condado usar recursos locales para arrestar a la gente, sabemos que el estado a lo mejor todavía no tiene esta autoridad, tenemos que ver esto en las cortes, pero la realidad que el gobierno está tomando esta acción tan agresiva, es algo de temer para nosotros”

Los miembros de estas organizaciones tienen la esperanza de que las autoridades del Condado no acepten las propuestas del gobernador, confían en que alcen la voz y digan un rotundo “NO” a lo que se quiere hacer como medida para acabar con la crisis fronteriza.