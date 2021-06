¡Vuelve el espectáculo de fuegos artificiales a Disney!

(NOTICIAS YA).- Walt Disney World anunció este martes que su tradicional espectáculo de fuegos artificiales regresa a sus parques el próximo mes.

Luego de que la compañía anunciara que sus visitantes completamente vacunados contra el COVID-19 no requerirán el uso de mascarillas en la mayoría de las instalaciones de sus parques, a excepción de los transportes, hoy sorprende con la esperada noticia de que su mágico despliegue de fuegos pirotécnicos regresa a Disney en julio.

Debido la pandemia del coronavirus, este show se había cancelado, debido a la concentración de personas para observarlo. Sin embargo, ya con la flexibilización por parte de los CDC en cuanto al virus y el proceso de vacunación contra el COVID-19 avanzado, el gigante en entretenimiento decidió que sus tradiciones fuegos artificiales vuelven a sus parques.

Look to the skies…summer celebrations will be even more spectacular this year as more magic returns next month. 🎇🏰 Get the details: https://t.co/2Sz2Cqp8ve pic.twitter.com/3jxLUk2LPK

— Walt Disney World (@WaltDisneyWorld) June 15, 2021