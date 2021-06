Accidente fatal de avión en Lone Tree

Un avión colisionó la tarde de hoy en Lone Tree, cerca del Aeropuerto de Centennial y por la autopista I-25, entre el Camino de Hess en Ridgegate Parkway cerca de la Calle Havana alrededor de las 1:45 p.m.

Los oficiales declararon que dos personas y un perro se encontraron muertos al llegar a la escena.

Debido a las altas temperaturas de esta semana. El accidente provocó un pequeño incendio y el Departamento de Bomberos del Área Metropolitana de Sureño está trabajando en conjunto a la Oficina del Sheriff del Condado Douglas.

MEDIA STAGING LOCATION: South Metro PIO will be located at the Glendale Open Space Trail dog park parking lot at 3 p.m. to help answer media questions. Also working together with other agencies to share further information on crash details.

