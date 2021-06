Advierten sobre alarmante aumento de muertes por sobredosis de fentanilo en San Diego

(NOTICIAS YA).-El condado de San Diego advierte sobre un alarmante aumento en las muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo, especialmente entre los más jóvenes.

La Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego, el Departamento del Alguacil y la Asociación de Jefes de Policía y Alguacil se unen en un esfuerzo para educar a los jóvenes y a los padres de familia, sobre las mortales consecuencias del uso de fentanilo.

En el 2019, se registraron 151 muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo en el condado de San Diego. Según la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego, hubo 461 muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo en el condado de San Diego en 2020, y se proyecta que para el 2021 se registren 700 muertes por sobredosis.

La Fiscalía forma parte del Equipo 10 del Grupo de Trabajo Contra Narcóticos, que responde a un promedio de 5 a 6 llamadas por semana; la mayoría de ellas sobredosis fatales y la mayoría de ellas relacionadas con una sobredosis relacionada con el fentanilo. Las muertes ocurren en todas las partes del condado y afectan a todos los grupos demográficos, de acuerdo a la fiscalía.

“Los padres encuentran a sus hijos muertos por sobredosis de fentanilo, los novios encuentran muertas a sus novias y los niños corren peligro por este aumento alarmante”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Hemos hecho sonar esta alarma durante años, pero el problema solo está empeorando. Nuestra oficina continúa enfocándose en campañas de concientización y al mismo tiempo intensifica nuestros enjuiciamientos de traficantes callejeros que saben que su producto es sospechoso en un intento por intentar salvar vidas. Los medicamentos mezclados con fentanilo continúan vendiéndose en las calles y necesitamos hacer correr la voz de que nunca se sabe lo que está tomando si no es de una farmacia”.

De acuerdo al Alguacil Bill Gore, del Departamento del Sheriff del Condado de San Diego, los alguaciles fueron los primeros en el oeste de Estados Unidos en llevar un aerosol nasal llamado Naloxona para contrarrestar los efectos de una sobredosis de opioides. En lo que va del año, han salvado a 59 personas de una sobredosis. “También ofrecemos opciones seguras para deshacerse de medicamentos vencidos, no utilizados y no deseados. No se hacen preguntas.”

Para más información visita: sdsheriff.gov para encontrar la ubicación más cercana para desechar el medicamento no deseado.

Hasta la fecha se han registrado varios accidentes relacionados con fentanilo; un bombero del condado de San Diego que murió a causa de una sobredosis, dos mujeres que fumaron lo que pensaban que era metanfetamina, pero estaba mezclado con fentanilo, una de ellas murió. Al igual que un bebe de 8 meses que fue tratado en el Hospital Infantil de Rady después de haber ingerido fentanilo mientras estaba bajo el cuidado de su madre y su novio; ambos con antecedentes de consumo de drogas, están acusados ​​de poner en peligro a un menor.

“Como primeros en responder, los agentes del orden público ven de primera mano la destrucción de la sobredosis de drogas y la devastación que causa a las familias”, dijo Roxanna Kennedy, Presidenta de la Asociación de Jefes de Policía y Alguaciles del Condado de San Diego. “La gente muere todos los días. Es por eso que los líderes policiales del condado de San Diego están comprometidos a crear conciencia sobre este problema. Todos debemos trabajar juntos para educar a nuestra comunidad, incluidos los padres y los jóvenes”.

Si tiene una emergencia médica, llame al 911. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda con problemas de adicción, llame a la Línea de Acceso y Crisis del Condado de San Diego al (888) 724-7240 o 2-1-1 San Diego para obtener información y apoyo.