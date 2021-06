Altos niveles de bacterias en dos playas de la bahía de Tampa

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Salud de Florida en el condado Hillsborough emitió este miércoles un aviso de salud para las playas Davis Island Beach y Ben T Davis Beach, recomendando no nadar en estas aguas, por sobrepasar los niveles de bacterias de enterococos, lo cual se considera un potencial riesgo para la salud, según autoridades.

Las muestras tomadas en las aguas de Davis Island Beach y Ben T Davis Beach arrojaron altos niveles de enterococos este miércoles, por lo que funcionarios de salud del condado Hillsborough hacen un llamado a las personas a NO NADAR en dichas playas.

El aviso de salud se emite tras presentar 70,5 o más en el valor de la acción de estas bacterias en el mar, y aunque no es la primera vez que Ben T Davis Beach sobrepasa los niveles de enterococos, el Departamento de Salud del condado continuamente monitorea la calidad del agua en nuevo sitios de sus playas una vez cada dos semanas desde el año 2000 y semanalmente desde 2002 con su Programa de Monitoreo de Playas Saludables.

