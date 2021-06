AMLO recibe segunda dosis de la vacuna anticovid de AstraZeneca

(NOTICIAS YA).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este martes la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca, durante la conferencia matutina en el Palacio Nacional.

El mandatario se quitó el abrigo y se sentó en una silla al lado del atril presidencial, donde la teniente enfermera del Ejército, Melina Vega le levantó la manga derecha de la camisa, lo inyectó y le entregó el registro conforme completó su esquema de vacunación.

De forma inmediata, AMLO se retiró de la sala de prensa para permanecer en observación durante 30 minutos por posibles efectos adversos.

El presidente mexicano recibió la primera dosis el 20 de abril también en La Mañanera.

A sus 67 años le correspondía por edad haberse vacunado en marzo, pero aplazó su inoculación porque su equipo de médicos consideró que tenía suficientes anticuerpos después de haber pasado la enfermedad a finales de enero.

López Obrador llamó a la población a no confiarse “aún cuando la pandemia está a la baja y que son pocos contagios”, al tiempo que instó a acudir a vacunarse cuando le corresponda y buscar asistencia médica inmediata de sospecha de contagio.

Desde que inició la crisis sanitaria hasta el momento, las autoridades de la Secretaría de Salud de México tienen confirmados más de 2.4 millones de casos casos y 230,185 muertes.

AMLO contó su experiencia cuando contrajo la enfermedad.

“Me empecé a sentir mal un sábado en la noche. Y el domingo por la tarde fui al hospital militar, me hacen la placa y ya tenía manchitas en los pulmones. Me acababan de hacer la prueba. En una salí negativo, en otra positivo. ¿Qué me ayudó? Que se detectó temprano y ese mismo día empecé a ver cómo me iban a tratar y al día siguiente ya estaban tratándome”, narró.

Agregó que su tratamiento consistió en la administración de dos medicamentos, entre ellos el remdesivir, durante cinco días y directamente a la vena.

AMLO destacó la importancia de buscar asistencia médica de inmediato y de aplicarse el antígeno para evitar resultados más severos. “¿Qué pasó con amigos queridísimos y con mucha gente? No querían ir al hospital. No querían ir. Entonces, ya cuando se les convenció, ya era tarde. Entonces no hagamos eso. Estemos pendientes, muy pendientes todos".

El mandatario aseguró que en México "afortunadamente, la mayoría se están vacunando y son muy pocos los que no quieren vacunarse. Son libres y pueden hacerlo porque es voluntario porque no es por la fuerza, pero lo mejor es vacunarnos”.

Desde diciembre de 2020, se han aplicado 37.5 millones de dosis a mayores de 40 años, personal médico, maestros y embarazadas, mientras 15 millones de mexicanos han completado su esquema de vacunación, según datos de la Secretaría de Salud mexicana.