Autoridades exhortan a la comunidad a tener cautela en río Potomac

(NOTICIAS YA).- Autoridades de DC y Montgomery alertan a los latinos sobre los invisibles peligros del río Potomac, esto tras los recientes ahogamientos de hispanos y el preocupante aumento de llamadas de emergencia en estas aguas.

Con el hallazgo del cadáver de Franky Smith González y Héctor Ramírez flotando en el río Potomac en menos de una semana, autoridades del DMV unen esfuerzos en un intento por evitar más tragedias.

Las aguas del Potomac han cobrado la vida de siete residentes de nuestra región entre mayo y septiembre del 2020. Muertes que pudieron haber sido evitadas, situación que autoridades de rescate y emergencias buscan prevenir que se repita este año.

No obstante, en lo que va del verano ya se han confirmado dos ahogamientos de hispanos.

“Este río que está detrás de mí es bien hondo, en algunas secciones está a cuatro pies de profundidad y puede bajar de momento a 60 pies de profundidad la gente no sabe eso. Las corrientes de este río son fuertes”, enfatizó el oficial de la Policía Metropolitana de DC, José González.

Y es que son muchos los que se confían de las traicioneras aguas según explican las autoridades. Ese fue el caso de Héctor Ramírez, un guatemalteco de 35 años, que fue hallado flotando en el río tres días después de que las autoridades recuperaron el cuerpo de Franky Smith González de 26 años dentro del agua.

“El no sabía, no tenía ningún conocimiento por eso quiso nadar pero no pudo y por eso pasó esto”, dijo Eber Pérez, hermano del ahogado,

Por su parte el oficial González le recomendó a la comunidad que tome las precauciones necesarias. “Si no sabe nadar se va a ahogar. Aunque el clima está soleado el agua se mantiene fría y le puede dar hipotermia y no tendrán movimiento e irá hasta el fondo del agua”.

Por otro lado, instan a los residentes a tomar ventaja de las actividades permitidas en ciertas áreas del Potomac de una manera segura.

“Venga, pesqué disfrute con su familia, pero use un salvavidas, no entren al agua. No tomen alcohol, la combinación de alcohol, el agua turbia, las corrientes de agua así es que pasan los accidentes. Es ilegal tomar en el parque es ilegal entrar al agua. Si tiene un bote son bienvenidas. Mantengan su equipo de seguridad, tomen agua y siempre carven un celular con batería”, añadió el oficial.

Es importante mencionar que según el Departamento de Rescate las corrientes del río Potomac se tornan más peligrosas durante y después de tormentas por lo que le piden que antes de venir verifique las condiciones de clima.