Caos en aeropuertos del país tras dos interrupciones en vuelos de Southwest

(NOTICIAS YA).- En menos de 24 horas se registraron dos interrupciones en los vuelos de Southwest Airlines, lo que provocó caos en aeropuertos alrededor del país; la compañía señaló una serie de problemas técnicos como el origen de los retrasos.

La primera interrupción en las funciones de la aerolínea se registró durante la noche del lunes, después de que un proveedor de datos meteorológicos externo experimentó lo que la compañía describió como “problemas de rendimiento intermitentes”, impidiéndoles volar sus aviones de forma segura, de acuerdo con CBS News.

Como consecuencia, Southwest retrasó más de 1,500 vuelos el lunes y canceló al menos 45, según FlightAware.

“Mientras Southwest Teams y el proveedor trabajaban para restaurar la conectividad, implementamos una parada en tierra para proteger la seguridad de nuestras tripulaciones y clientes”, informó Southwest.

En redes sociales quedó registró del caos en algunos aeropuertos del país. Los mismos pasajeros afectados publicaron imágenes de los aviones esperando en las pistas y largas filas de espera.

At #PHX, flight delayed over an hour. @SouthwestAir captain says that the weather computer at HQ is down. Curious if this is affecting all flights? — Patrick C Miller (@PatrickCMiller) June 15, 2021

“2 horas en avión desde el embarque hasta el desembarque. Aproximadamente una hora más esperando en la puerta para que todo se despeje y se vuelva a embarcar”, tuiteó un pasajero, citado por el mismo medio.

El servicio se reanudó y la calma volvió poco a poco, pero para la tarde del martes hubo una nueva interrupción y la aerolínea solicitó a la Administración Federal de Aviación que emitiera una parada en tierra.

Nuevamente, Southwest recurrió a un comunicado para informar lo ocurrido. En esta ocasión destacó que se trató de una “breve pausa” por “problemas de rendimiento intermitentes” en su conectividad con la red.

La Administración Federal de Aviación confirmó que Southwest estaba experimentando “un problema con la computadora de reserva” en su propio comunicado, citado por CBS.

Como resultado de la segunda interrupción, la compañía detalló que cancelaron 500 vuelos y que estaban trabajando para recompensar a sus clientes llevándolos a su lugar de destino.

De acuerdo con FlightAware, 1,200 vuelos adicionales se retrasaron el martes, situación que también fue registrada por los pasajeros afectados en redes sociales.

Everyone: “I’m gonna start traveling again in 2021!”

Southwest Airlines: pic.twitter.com/Z85CQdCRh2 — Sean (@NerdAwakens) June 15, 2021