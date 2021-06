Colorado se compromete a vacunar a más hispanos

A pesar de que Denver tiene un setenta por ciento de residentes vacunados, muchos vecindarios latinos están por debajo de ese número.

Durante la estadía de la Confederación de la Asociación de Fútbol del Norte, Centroamérica y el Caribe, mejor conocida como CONCACAF, se podía escuchar cornetas y tambores sonando en honor al equipo nacional de fútbol de Mexico que jugó en el estadium de Empower Field. Sin embargo, adentro de una camioneta médica, se sentía una calma que contrastaba con el regocijo y fiesta de afuera.

Ahí es donde uno de los fanáticos del equipo mexicano recibió su primera dosis de la vacuna en contra del Covid-19. Su nombre es Oscar Filipe Sanchez y el se había contagiado con el virus Covid-19 hace unos meses y pensó que ya era momento de vacunarse.

La comunidad latina tiene muy bajas proporciones en vacunas debido a la reluctancia y falta de educación al respecto. En Colorado hay aproximadamente más de 20% de personas que se identifican como hispanos, solo un 10% de las dosis han ido a residentes latinos, de acuerdo a los datos del estado. Este porcentaje preocupa, especialmente cuando el 47% de los casos, 46% de hospitalizaciones, y el 30% de muertes de Covid-19 son de hispanos.

"Están en riesgo, especialmente acercándonos al otoño y viendo el aumento de olas de infecciones. Creo es crítico que la gente realmente se vacune" dice el doctor Fernando Holguin, que trabaja en el Centro de Investigación y Política Latina en la Escuela de Salud Pública de Colorado.

Una clínica móvil en donde fanáticos pueden vacunarse justo al frente de un juego de Mexico versus Honduras es el lugar ideal para no solo motivar a la gente a vacunarse pero también para educarlos. Los latinos tienen la tendencia de confíar en sus vecinos y familiares, en gente que conocen, por ello muchos voluntariados de organizaciones como the Champions for Vaccine Equity, Lifespan Local, entre otros, decidieron ir a donde la comunidad está. De esta manera pueden hablar directamente en eventos y lugares familiares para la comunidad hispana.

El departamento de salud del estado tienen varios programas que sirven a la comunidad latina y a comunidades marginalizadas, entre ellos estan las clínicas de la vacuna de equidad, el Programa de Vacunas en el Trabajo, una página de Facebook en español, y una página sobre el Covid-19. Para más información, puede dirigirse a https://covid19.colorado.gov/espanol o llamar a la línea de 24 horas 1-877-268-2926, en donde ayudan en múltiples lenguajes haciendo citas y respondiendo preguntas sobre la vacuna.