Emiten Alerta Flex para ahorrar energía ante peligrosa ola de calor en California

(NOTICIAS YA).-Ante la peligrosa ola de calor y las temperaturas en aumento, se emitió una Alerta Flex pidiendo a los residentes de todo el estado de California que reduzcan voluntariamente su uso de energía el jueves por la noche.

La alerta, que se anunció el miércoles, tiene la esperanza de reducir la tensión en la red eléctrica del estado. Según el Operador del Sistema Independiente de California, que administra la red eléctrica del estado, la Alerta Flex estará en vigencia este jueves 17 de junio a partir de las 5 p.m. a las 10 p.m.

Una Alerta Flex es un llamado a la conservación voluntaria de energía para los residentes de todo el estado para que reduzcan el uso de energía, con el fin de reducir la demanda general y disminuir el riesgo de cortes de luz.

The California #ISO issued a #FlexAlert tomorrow from 5 to 10 p.m., encouraging consumers to reduce their energy use to help relieve stress on the grid. Go to https://t.co/VB7dql84XI for conservation measures. pic.twitter.com/Pb8OnMVbMU

— California ISO (@California_ISO) June 16, 2021