Encuentran en un U-Haul a 33 inmigrantes encerrados a punto de morir

Los agentes de CBP dieron a conocer que Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Big Bend recibieron una llamada de alerta por actividades sospechosas alrededor de las 10 de la noche del 10 de junio en el estacionamiento de un McDonald’s, de la ciudad de Van Horn, Texas.

Al llegar se encontraban dos vehículos un Dodge Journey y un camión U-Haul, al abrir la puerta del camión encontraron a 33 personas inmigrantes que estaban encerradas, según las declaraciones de las autoridades estas personas estaban a punto de morir debido a las altas temperaturas que llegaban a los 100 grados y la falta de aire.

Las autoridades de CBP han capacitado a técnicos de emergencia para poder brindar auxilios médicos si es necesario en algún operativo, en esta caso el Grupo de Operaciones Especiales de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol’s Special Operations Group) estuvo presente y fueron parte importante para poder ayudar a los inmigrantes.

Agentes de CBP indicaron que “Tras el descubrimiento de la situación en la que se encontraban los inmigrantes, los miembros del SOG comenzaron inmediatamente las operaciones de selección para determinar quién necesitaba traslado a los hospitales regionales y quién podía ser tratado en el lugar”.

