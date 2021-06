"Jefa de Campeones": La exitosa y ejemplar carrera de una hispana en NASCAR

(NOTICIAS YA).- Una puertorriqueña disfruta sus labores y su éxito hoy en día en NASCAR, siendo pionera en la industria de la ingeniería para hombres y mujeres hispanos. Ella es la "Jefa de Campeones".

Alba Colón nacida en Salamanca, España y criada en Mayagüez, Puerto Rico, es hija de una maestra de escuela y de un físico, quienes desde muy pequeña le inculcaron la pasión por las ciencias.

Aunque Alba siempre estuvo fascinada por el espacio y pensó que sería astronauta, como su héroe Sally Ride, estudió ingeniería pensando que así podía serlo.

Sin embargo, un profesor de la Facultad de Ingeniería en Mayagüez le hizo una invitación que cambió su vida:

"Tuve una oportunidad de trabajar con él en un proyecto de un carro de carreras y me encantó tanto cuando vinimos a la competencia a Estados Unidos e hicimos todo lo que había que hacer, me encantó tanto y tanto! Esa primera competencia fue de la compañía llamada General Motors y cuando yo ví la 'Corveta' por primera vez dije: 'Wow that is awesome'", expresa Alba al recordar su primer encuentro en el mundo automovilístico.