“La pandemia de la discriminación”, la otra de cara del Covid-19 para las mujeres trans

(NOTICIAS YA).- La pandemia del coronavirus en Latinoamérica profundizó la discriminación a las mujeres trans, permitiendo que fueran marginadas de planes sociales y de servicios de salud en la región. Situación que las hizo más vulnerables en medio de una crisis mundial.

Aunque algunos países latinoamericanos cuentan con legislaciones que protegen la identidad de género, la pandemia jugó en contra del cumplimiento de estos derechos. Por eso, organizaciones que trabajan por la defensa de las personas trans coinciden en el impacto de la crisis sanitaria en este sector.

“La población trans ha sido la más afectada. No podemos hablar de la pandemia de Covid sin hablar también de la pandemia de la discriminación”, indica Mónica Linares, directora ejecutiva de Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano, de El Salvador.

Linares indica que el primer golpe a las mujeres trans fue el económico, pues la mayoría se dedica al trabajo sexual. Las restricciones para evitar la propagación del virus provocaron que muchas quedaran desempleadas.

Pero esto es solo una consecuencia de un problema que se ha acarreado durante años. Y es que la discriminación inicia en sus propias familias, provocando que no terminen sus estudios y, en consecuencia, no accedan a trabajos.

Según el informe “Las vidas trans en tiempos de pandemia”, de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans), el 95% de las mujeres trans en la región se dedican al trabajo sexual.

Este informe señala que las personas trans están “en crisis dentro de la crisis” porque además de la pandemia enfrentan retos para conseguir trabajo, comida y vivienda. El informe fue presentado en agosto del año pasado, pero las organizaciones coinciden en que este año la situación es similar.

La Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano, de El Salvador, y la Organización de la Diversidad Sexual Amigos siempre Amigos (Odasa), de Guatemala, señalan que la crisis para la población trans continúa porque fue desplazada de los planes sociales para paliar los efectos de la pandemia.

En ambos países, los gobiernos implementaron ayudas económicas a personas en situación de extrema pobreza, pero no contemplaron a la población trans.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó el año pasado incluir a las mujeres trans en las políticas de asistencia social, especialmente a las que ejercen el trabajo sexual.

Gaby Castillo, directora de Odasa (Guatemala), indica que ante la falta de políticas dirigidas a la población trans, las organizaciones gestionaron donaciones de alimentos para entregarles, pero no fue una ayuda permanente.

En Guatemala las restricciones a la movilidad son más flexibles este año, pero Castillo indica que la situación no ha mejorado. Señala que muchas mujeres trans quedaron en la calle porque no pudieron seguir pagando el alquiler de sus cuartos o viviendas, o regresaron a las casas de sus familias, donde son violentadas.

En Honduras, el gobierno entregó alimentos y la población trans no tuvo acceso a estos, según denuncia la organización Muñecas de Arcoíris. Incluso, acota que, cuando las mujeres trans acudían a los lugares para solicitarlos, la fuerza pública se los negaba.

En Ecuador, el Gobierno tampoco incluyó a las mujeres trans en sus planes sociales creados para enfrentar los estragos económicos de la pandemia. “El Ejecutivo entregó bonos y nuestra población no fue considerada. Además, entregó canastas de alimentos y tampoco fue así. Hicimos solicitudes al Gobierno y no hubo respuesta”, señala Diane Rodríguez, directora de la organización trans Silueta X.

Rodríguez indica que los Estados deben manejar una política pública integral para la población LGBTI durante la pandemia.

Sin atención médica

Las mujeres trans también se enfrentan al rechazo del sistema de salud y si llegan a recibir atención médica, muchas veces son discriminadas.

Gaby Castillo, de Odasa, señala que en Guatemala muchas mujeres trans con síntomas de Covid no eran recibidas en los centros de salud. “El personal no respetaba su identidad de género y se preguntaba si las ubicaban en el pabellón de hombres o mujeres. Hay mujeres que no iban al hospital por este rechazo y preferían morir antes que ir”.