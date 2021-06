Six Flags dará 50,000 boletos gratis a quienes se vacunen contra COVID-19 en California

(NOTICIAS YA).-Además de los millones de dólares en premios y vacaciones de ensueño ya anunciados en California, parques temáticos se agregan a su lista de incentivos para que los residentes obtengan la vacuna contra el COVID-19.

El miércoles, el gobernador Gavin Newsom anunció desde Six Flags Magic Mountain en Valencia, California, que el estado se ha asociado con Six Flags para ofrecer 50,000 boletos gratis a los californianos que reciban al menos su primera dosis de la vacuna a partir del 16 de junio en las clínicas participantes, como parte del programa "vacúnate para ganar".

Six Flags Magic Mountain anunció que a partir del 15 de junio, todas sus atracciones y regulaciones sobre capacidad serán eliminadas y las mascarillas no serán necesarias para las personas completamente vacunadas. Las personas que no estén vacunadas contra COVID-19 tendrán que seguir con el uso de cubrebocas en todo momento.

Eliminan la mayoría de las restricciones de COVID-19 en California

El condado de San Diego no se incluyó en la lista de ubicaciones participantes. Las clínicas están ubicadas en los condados de Alameda, Contra Costa, Kern, Los Ángeles, Orange, Riverside, Sacramento, San Bernardino, San Joaquín, Solano, Sutter, Tulare, Ventura, Yolo, Yuba. Para obtener una lista completa de ubicaciones, haga clic aquí.

Los boletos son válidos hasta el 6 de septiembre en cualquiera de los cuatro parques de Six Flags en California: Magic Mountain y Hurricane Harbor en Valencia; Discovery Kingdom en Vallejo; o Hurricane Harbor Concord.

“Llevamos un mazo a la industria del entretenimiento en el último año debido a la orden de quedarse en casa, nadie es ingenuo”, dijo Newsom. “Cuando hablamos de la recuperación de California, hubo un sector de nuestra economía que se vio particularmente afectado por esta pandemia, y fue la hospitalidad, los restaurantes y el entretenimiento.

Newsom dijo que el estado está haciendo una gran inversión para fomentar un rejuvenecimiento del turismo e instó a los californianos a "redescubrir su propio estado".

Anuncian plan de “vacaciones de ensueño” para impulsar el turismo ante reapertura en California

Los boletos para el parque temático, con un valor de $4.5 millones, son solo los últimos en una lista de incentivos que California ha lanzado para atraer a los residentes a recibir la vacuna contra el coronavirus. El martes, el estado atrajo a 10 destinatarios por una parte de $116.5 millones en premios. Ese sorteo se produjo inmediatamente después de dos sorteos anteriores que otorgaron a 30 ganadores, incluidos cuatro en el condado de San Diego, $50,000 cada uno.

El estado también ha anunciado un sorteo el 1 de julio para paquetes de vacaciones de ensueño a San Diego, San Francisco, Los Ángeles, Anaheim y Palm Springs.

Los funcionarios estatales dijeron que California ha sido uno de los únicos estados del país en lograr un aumento semana tras semana en la tasa de vacunaciones como parte de sus programas de incentivos de vacunas.

Al 15 de junio, California había vacunado parcialmente al 10,7% de los residentes elegibles y vacunados completamente al 55,9% de los residentes elegibles.