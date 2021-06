AMLO asegura que tienen conocimientos básicos de lo que sucedió en Ayotzinapa

(NOTICIAS YA).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy durante la conferencia de prensa matutina que sostuvo una reunión con madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, para informarles sobre los avances de la investigación que, según el mandatario, continuará hasta "conocer la verdad y hacer justicia".

La reunión entre familiares de los 43 normalistas ocurrió el martes en el Palacio Nacional e intervino AMLO junto con la Comisión de Búsqueda para presentar la identificación genética hecha por la Universidad de Innsbruck (Austria) de una vértebra de Jhosivani Guerrero, el tercer joven identificado desde la desaparición el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, estado al sur del país.

"Ya se tienen pruebas científicas de la ubicación y la aparición de tres de ellos, lamentablemente sin vida, pero la investigación continua y vamos a conocer todo lo que sucedió y se va a hacer justifica. Es el compromiso que tenemos", dijo López Obrador en la rueda de prensa de hoy.

El presidente mexicano agregó que el caso Ayotzinapa se considera un asunto de Estado, al contar con la intervención de equipos de la Fiscalía, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. "Se tiene asesoría de expertos internacionales y se ha ido avanzando. Se tienen resultados, pero desde luego quisiéramos avanzar más para que no corra el tiempo. Queremos saber sobre el lugar en donde están los jóvenes. Queremos encontrarlo".

AMLO aseguró que "ya se tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió", al tiempo de agregar que aún no pueden dar por concluida la investigación. "No queremos actuar de manera irresponsable, no se trata de decir 'ya, esto es lo que sucedió', y engañar. No nos queremos precipitar... es un asunto muy serio que amerita ser tratado con responsabilidad y profesionalismo".

El mandatario se refirió también a la investigación sobre el caso Ayotzinapa realizada durante la administración de Enrique Peña Nieto, denominada "verdad histórica". "Ya sabemos que no corresponde a lo que sucedió. O sea que falsificaron los hechos. Entonces se está trabajando. Vamos avanzando y no hay nada que detenga la investigación hasta conocer la verdad y hacer justifica", añadió el mandatario.

De entre los 16 restos analizados por la Universidad de Innsbruck (Austria), se dio a conocer este martes que una vértebra lumbar corresponde a Jhosivani Guerrero, uno de los desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Estos restos fueron hallados en la denominada barranca de la Carnicería, ubicada a un kilómetro del basurero de Cocula donde la antigua versión oficial -la “verdad histórica”- de la administración anterior (2012-2018) decía que habían sido quemados los jóvenes.

Apenas ayer, el comandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del estado de Guerrero , Humberto Velázquez Delgado, ‘El Guacho’, considerado pieza clave en el caso Ayotzinapa, fue ejecutado por un comando que irrumpió en su negocio, ubicado frente a las instalaciones del III batallón de Fuerzas Especiales del Ejército, en plena zona urbana de la ciudad de Iguala, informaron medios locales.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que "no vamos a detenernos ante nada para tranquilidad de las madres, padres, familiares, amigos y de todo el pueblo de Guerrero".