Biden firma ley que oficializa el 19 de junio como feriado federal por Juneteenth

(NOTICIAS YA).- El presidente Joe Biden firmó este jueves el Proyecto de Ley del Día Nacional de la Independencia del Decimosexto (Juneteenth) para declarar el 19 de junio como un feriado federal.

En un acto en el que participó Joe Biden junto a la vicepresidenta Kamala Harris, se declaró oficialmente el 19 de junio como un feriado federal. "Juneteenth marca tanto una larga y dura noche de esclavitud y subyugación como la promesa de una mañana más brillante", dijo Biden en una ceremonia de firma en la Casa Blanca.

Este año debido a que el 19 de junio cae en sábado, la mayoría de los empleados federales tomarán el feriado mañana, 18 de junio, según un tweet de la Oficina de Administración de Personal.

June 19th es también conocido como Día de la Emancipación, Día de la Independencia Negra y Día del Jubileo, es el undécimo feriado federal y el primer feriado federal nuevo desde que se creó el Día de Martin Luther King Jr. en 1983.

"Las grandes naciones no ignoran sus momentos más dolorosos. No ignoran esos momentos del pasado. Los abrazan. Las grandes naciones no se alejan. Aceptamos los errores que cometimos», dijo el presidente Joe Biden minutos antes de firmar la legislación, y calificó el momento como un «un enorme, enorme honor".

Una abrupta votación a favor

La Ley del Día de la Independencia Nacional del Decimosexto se aprobó en una votación de 415 a 14 el pasado miércoles. Los que votaron en contra de la legislación fueron todos republicanos. La legislación fue aprobada por el Senado por consentimiento unánime a principios de esta semana, según informó el medio The Hill.

Esto en conmemoración a un hecho acaecido en 1865 en que la Proclamación de Emancipación informó a las personas esclavizadas que quedaban en Galveston, Texas, de su libertad.

Según el medio The Hill, "la votación para hacer de June 18th un feriado federal, a la par con el Día de los Caídos, el Día de los Veteranos y otros feriados nacionales, marcó un impulso más amplio por la justicia racial y la equidad en los Estados Unidos luego del asesinato policial de George Floyd, un hombre negro desarmado, en Minneapolis, en mayo de 2020".