Incrementan capacidad al 100% durante juegos de los Padres de San Diego en Petco Park

(NOTICIAS YA).-Los Padres de San Diego anuncian el incremento de su capacidad total por primera vez en 630 días, tras la apertura de la economía en el condado de San Diego.

El cambio se realiza justo a tiempo para el "Día Inaugural de San Diego" cuando los padres de San Diego jugarán un partido en Petco Park para enfrentarse contra los Rojos de Cincinnati este jueves 17 de junio a partir de las 5:40 p.m.

La capacidad había sido limitada en Petco Park esta temporada debido a las restricciones relacionadas con la pandemia de coronavirus impuesta por el gobernador Gavin Newsom. Las restricciones estatales se eliminaron a partir del 15 de junio en California. A los fanáticos del béisbol se les prohibió la entrada a Petco Park durante la temporada 2020 por el coronavirus.

A partir del jueves, todos los restaurantes dentro del estadio estarán abiertos y los fanáticos ya no tendrán que depender únicamente de su dispositivo móvil para pedir comida. Aún no pueden introducir alimentos o bebidas del exterior, excepto una botella de agua sellada y las bolsas deben ser menos de 4x6, aproximadamente del tamaño de una cangurera, no es necesario que sean transparentes.

Petco Park returns to 100% capacity tomorrow for San Diego’s Opening Day! 🙌 Take a look at what’s happening throughout Homestand No. 5: https://t.co/4MA66UIyp4 pic.twitter.com/wZtXahpIRp — San Diego Padres (@Padres) June 16, 2021

El jueves por la noche, las ceremonias previas al juego incluirán a los Padres y Petco en homenaje a 4,000 trabajadores de primera línea, 275 uniformados de la Región Naval del Suroeste desplegando la bandera estadounidense y un paso elevado de F / A-18 Hornets de MCAS Miramar.

El primer lanzamiento ceremonial estará a cargo de Nancy Yam, directora de servicios de farmacia de cuidados agudos de UC San Diego Health, seguido por un espectáculo de fuegos artificiales.

El derecho Joe Musgrove lanzará para los Padres, mientras que el zurdo Wade Miley abrirá para los Rojos en un raro enfrentamiento de lanzadores que han lanzado juegos sin hits en la misma temporada.

Los Padres han perdido siete de sus últimos ocho juegos para caer al tercer lugar en la Liga Nacional Oeste, seis juegos detrás de los San Francisco Giants, líderes de la división.

Cincinnati ha ganado seis juegos consecutivos para pasar al tercer lugar en la Liga Nacional Central, a dos juegos del liderazgo divisional compartido por los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.

Dado que se esperan multitudes casi a capacidad en Petco Park durante el resto de la temporada, el Sistema de Transporte Público (MTS, por sus siglas en inglés) aumentará la frecuencia de su servicio de tranvías, que prestan servicio en todas las estaciones cada siete a 15 minutos la mayor parte del día.

La información general de las entradas para el juego se puede encontrar en https://www.mlb.com/padres/tickets.