Las inspiradoras fotografías que joven universitaria dedicó a sus padres

(NOTICIAS YA).- Jennifer Rocha es una joven universitaria recién graduada, quien dedicó una emotiva e inspiradora sesión de fotos a sus padres en los campos donde ambos trabajaban para sacar adelante a su familia.

Las inspiradoras fotografías que joven universitaria mexicana dedicó a sus padres

Entre los campos y el viento que se cuela entre los cultivos, su traje negro y vestido de graduación, así quiso Jennifer Rocha honrar a sus padres, quienes han pasado años caminando entre cosechas arrancando galones de frutas y verduras, en Coachella, California.

Jennifer se graduó de la Universidad de California en San Diego y, según una entrevista realizada por el medio NPR, dijo que "la única razón por la que quería volver al campo con mis padres es porque no tendría el título y el diploma si no fuera por ellos. Sacrificaron sus espaldas, su sudor, sus mañanas, tardes, trabajando inviernos fríos, veranos calurosos solo para darme a mí y a mis hermanas una educación ".

La joven comenzó a trabajar en el campo en California cuando apenas cursaba el tercer año de la escuela secundaria y así continuó hasta llegar a la universidad.

Entre los cultivos con tacones, toga y birrete de graduación

En las inspiradoras fotografías se observa a la joven con unos tacones de aguja, toga y birrete de graduación mientras posa entre los cultivos que la vieron crecer. Sus postales se han vuelto virales en los últimos días gracias a sus mensajes de orgullo y agradecimiento hacia sus padres.

Sus papás migraron a Estados Unidos en busca de una mejor oportunidad dejando a un lado sus sueños para trabajar y darles una mejor vida a sus hijos. "Cuando fuimos mayores empezaron a llevarnos para que pudiéramos aprender una lección sobre el valor de la educación superior", declaró a NPR.

La joven recuerda que sus años trabajando en el campo y estudiando fueron duros. Ella salía de la práctica de campo de la universidad, su papá la recogía, la llevaba a casa, se cambiaba, comía y se iba a trabajar en los cultivos de fresas durante la noche. La jornada de la familia terminaba a eso de las 3 de la madrugada y se despertaba a las 5:00 de la mañana.

Una historia con la que busca inspirar

Su foto favorita es en la que se observa a Jennifer caminado de la mano de sus padres en entre los campos. Según contó a la fuente citada, aprovechará este momento en el centro de atención para alentar a otros jóvenes latinos a esforzarse y fijarse metas claras para sí mismos, independientemente de las circunstancias.

"No es imposible", dice. "El hecho de que tus padres trabajen en trabajos domésticos no significa que no vas a tener éxito. Va a ser difícil, pero todo es posible. Y nunca olvides de dónde vienes". ¡Una historia que nos comprueba que los límites solo están en la mente!