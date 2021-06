Mujer muere apuñalada cerca de una parada de autobús en El Cajon

(NOTICIAS YA).-Una mujer fue asesinada a puñaladas cerca de una parada de autobús en El Cajón el miércoles por la noche, según la policía.

Los oficiales recibieron una llamada alrededor de las 6:40 p.m. sobre una persona que parecía estar en estado de calle sentada cerca de un charco de sangre en una parada de autobús, cerca de la intersección de Madison Avenue y Walter Way, según el teniente Keith MacArthur del Departamento de Policía de El Cajon.

PUBLIC SAFETY NOTIFICATION - The eastbound lanes of E Madison Ave in between N Second St and Walter Wy are temporarily closed due to an active incident ECPD is working. Please find an alternate route, thank you! pic.twitter.com/6p7JDZKWIz

— El Cajon Police (@elcajonpolice) June 17, 2021