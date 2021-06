Salve la vida de un niño, done sangre

Cáncer es una enfermedad que pesa a familias alrededor del mundo. Pero no hay mayor dolor que cuando afecta a nuestros niños. Tal es el caso de Adrian, un niño de Las Vegas, Nevada que sufre de esta terrible condición. Gracias a organizaciones como Cure 4 The Kids, una pediatría sin fines lucrativos que investiga y provee tratamiento a niños con condiciones mortales, como cáncer, desordenes de sangre, condiciones genéticas y poco comunes, más niños como Adrian pueden recibir el tratamiento debido sin preocuparse por los costos.

La fundación de Cure 4 The Kids, una clínica pediatra especializada en enfermedades de niños ha anunciado su evento "Salve el Verano: Campaña de Donación de Sangre y Médula Registro" el 9 de julio desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en el campus One Breakthrough Way en Summerlin. El móvil de sangre Vitalant estará localizado al frente del edifcio principal, cerca del Town Center Drive y 215 Beltway.

C4K reconoce la importancia de tener suministros adecuados de sangre y una diversidad en registro de médulas, especialmente si tiene un impacto en la salud de los pacientes de la organización. Muchos factores, incluyendo la pandemia, han reducido drásticamente la disponibilidad de suministros de sangre en el sur de Nevada.

C4K trabajará en conjunto con Be The Match Registry con la meta principal de conseguir una médula para Adrian, un niño y pacientes de la clínica que está batallando con leucemia linfoblástica aguda por segunda vez y que necesita un transplante urgente.

La organización hace un llamado a la comunidad hispana específicamente para ayudar a encontrar un donante de médula para Adrian.

Para poder donar sangre hay algunos requisitos y recomendaciones, entre ellas están: