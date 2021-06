Se extiende alerta de ahorro de energía voluntaria ante altas temperaturas

(NOTICIAS YA).- Nicolás Martínez no sale a trabajar sin su garrafón de agua en un día caluroso como hoy.

“En el trabajo nos dan botella de gatorade y nos dicen que tomemos agua cada cinco minutos para estar hidratados y no desmayarnos,” dijo Martínez quien trabaja en jardinería.

Precauciones que también toma en casa.

“El ventilador porque si uso el aire acondicionado sale bien cara la luz,” explicó Martínez.

Hoy entre las 5 pm y las 10 pm se activó una alerta flex, un llamado voluntario a nivel estatal para el ahorro de energía.

“Este es un llamamiento voluntario que hace durante olas de calor intensas debido a la alta demanda es importante que intentemos conservar la mayor energía posible,” señaló Bruno Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en San Diego.

Una recomendación de la corporación de operador de sistema independiente de California conocida como California ISO quien es la agencia encargada de administrar el flujo de electricidad en California y en parte de Nevada.

