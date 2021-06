Se quema Iglesia Bautista en Daytona

(NOTICIAS YA).- Una iglesia bautista ubicada en la intersección de N Peninsula Dr. y Earl St. se quemó casi por completo durante la madrugada de jueves. Esta iglesia estaba agendada para ser demolida en los próximos días, pero el fuego ya hizo casi todo el trabajo.

Aún se desconoce la causa de este incendio de tal magnitud, y las autoridades de la ciudad de Daytona ya comenzaron a investigarlo.

El video que comparte el Departamento de Bomberos de Daytona es impresionante, aquí puede verlo:

