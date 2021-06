(NOTICIAS YA).- El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos sobre el peligro de viajar a México, debido a los altos índices de inseguridad en 14 estados y por el número de los casos de COVID-19 que se han registrado en el país azteca.

A través de su página web, la Embajada de los Estados Unidos en México informó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron un aviso de nivel 3 para viajes, lo que indica un alto nivel de COVID-19. Al tiempo que sugirió reconsiderar la decisión de ir al país vecino .

Pero la salud no es la única razón por la que las autoridades estadounidenses están pidiendo evitar visitar el país.

Estados Unidos alerta sobre viajes a México debido a altos índices de inseguridad

Según el gobierno de Estados Unidos los robos, homicidios y secuestros son los delitos más comunes y más extendidos en México, por lo que cuentan con una "capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a sus ciudadanos".

También recomendó no viajar entre ciudades en horarios nocturnos ni tomar taxis en la calle, ya que hay zonas en las que el servicio de emergencia no llega y los empleados del gobierno de Estados Unidos no pueden trasladarse desde la frontera con México hacia el interior del país, con excepción de viajes diurnos.

Entre otras de las recomendaciones que emitieron fue no visitar bares o clubes y evitar el uso de relojes, joyas u objetos de valor, además ser precavidos al momento de ir a un cajero automático, para hacer del viaje algo más seguro.

14 estados con altos índices de inseguridad

Estos son los estados mexicanos con altos índices de inseguridad, según el Departamento de Estados Unidos:

Aguascalientes

Baja California Sur

Chiapas

Hidalgo

CDMX

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Qurétaro

Quintana Roo

SLP

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

También recomendó no viajar por el aumento en la delincuencia en Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas y pidió tener precaución en Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.