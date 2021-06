Gobernador DeSantis enviará tropas a la frontera de Texas y Arizona con México

(NOTICIAS YA).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis anunció que responderá a un llamado de los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y Arizona, Doug Ducey, quienes pidieron refuerzos de agentes de ley locales para la frontera sur con México.

Varias agencias y fuerzas del orden estatales serán mandados a ambos Estados republicanos, aunque no se sabe exactamente cuántos ni cuándo irán.

The border crisis is a created crisis stemming from bad policy choices. Texas and Arizona have asked Florida for help to do what Washington won't — SECURE OUR BORDER. pic.twitter.com/2sJGVKynjH

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 17, 2021