Golpe al narcotráfico: 53 arrestos por venta de fentanilo en Orlando

(NOTICIAS YA).- Más de medio centenar de personas fueron arrestadas en Orlando por presuntamente traficar fentanilo, según informó este viernes el Departamento de Policía de esta ciudad.

Tras 9 meses de investigación, la operación policial "Good Call" detuvo a 53 presuntos traficantes de fentalino gracias a llamadas telefónicas de agentes encubiertos que se hicieron pasar por clientes para comprar fentanilo.

Orlando Rolón, Jefe del Departamento de Policía de Orlando, explicó este viernes que esta operación logró eliminar a los narcotraficantes de la comunidad y "salvar miles de vidas en el proceso".

Trascendió que la Unidad de Sobredosis de la División de Ejecución Especial del Departamento de Policía de Orlando se creó en 2020 con el fin de capturar a los narcotraficantes en el centro de la ciudad de Orlando, para reducir las muertes por sobredosis, haciendo también justicia para los familiares de las víctimas de quienes cometen estos actos delictivos.

Estos son los rostros de 53 traficantes de fentanilo arrestados por la Unidad de Sobredosis de nuestra División de Ejecución Especial. Las víctimas en 17 casos sufrieron una sobredosis y murieron, o sobrevivieron debido a Narcan. La unidad también trabajó para ayudar a las víctimas y conectarlas con los recursos, publicó el Departamento de Policía de Orlando en un tuit.

