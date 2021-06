Hombre muere baleado por dos oficiales en Encinitas, vecinos reportaron actividad sospechosa

(NOTICIAS YA).-El departamento del alguacil del condado de San Diego está investigando un tiroteo, después de que una llamada sobre una persona sospechosa en un vecindario de Encinitas provocó que los agentes le dispararon el viernes por la mañana.

El Departamento del Sheriff del Condado de San Diego está pidiendo al público que evite el área de 1500 Eolus Avenue y la cuadra 1400 de Orpheus Lane, que estarán cerradas mientras se investiga el mortal tiroteo.

Los agentes respondieron por primera vez al área alrededor de las 8 a.m. cuando los vecinos llamaron a las autoridades para denunciar a alguien sospechoso en el vecindario. Un portavoz del alguacil dijo que los agentes localizaron al sospechoso, quien sacó un arma después de que los agentes se le acercaran.

Be aware of increased law enforcement activity in the 1500 block of Eolus Ave. in @EncinitasGov. @SDSheriff is in the early stages of investigating a deputy-involved shooting. No deputy was hurt. The 1400 block of Orpheus Ln. is closed. Avoid the area. Thanks for your cooperation pic.twitter.com/ZMB0l8ShlF

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) June 18, 2021