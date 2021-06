Tormenta tropical azotará a Estados Unidos dentro de las próximas 48 horas, prevén

(NOTICIAS YA).-Es probable que Estados Unidos se vea afectado por el primer sistema tropical de la temporada a finales de esta semana, lo que traerá casi 30 cms de lluvia a partes de un sur ya empapado.

El sistema está actualmente estacionado sobre la Bahía de Campeche en el Golfo de México y el sur de México como una colección de lluvias y tormentas desorganizadas.

Primera tormenta tropical de la temporada podría tocar tierra en EE.UU

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) calcula que la probabilidad de desarrollo tropical dentro de las próximas 48 horas es del 70% y una probabilidad del 90% dentro de los próximos cinco días en el Golfo. Este es el aviso más reciente que tuiteó el centro:

Here are the 10 am CDT June 18 Key Messages for Potential Tropical Cyclone Three. The latest advisory is available at https://t.co/UhxrPmHo57 pic.twitter.com/VGGDSehoHJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 18, 2021