Victoria's Secret reemplaza a sus Ángeles por una refugiada, una reportera y una jugadora de fútbol entre otras mujeres “reales”

(NOTICIAS YA).- En un intento por aplacar las críticas sobre la imagen que proyecta la marca y el tipo de cuerpo que promociona tipo Barbie, la famosa marca de lencería Victoria's Secret acaba de lanzar una nueva campaña en la que apuesta a mujeres “reales” como una refugiada una reportera y una jugadora de fútbol, entre otras embajadoras.

A través de la iniciativa llamada The VS Collective, la empresa busca evolucionar, inspirar a las mujeres pero sobre todo volver a conquistarlas luego de que en los últimos tiempos sufriera lluvias de críticas por el estilo de los cuerpos que ha promovido históricamente: delgados, esculturales e imposibles de alcanzar para la mayoría.

The VS Collective llega de la mano con The Victoria's Secret Global Fund for Women's Cancers, dos iniciativas que fueron diseñadas para impactar positivamente en la vida de las mujeres.

"En Victoria's Secret, estamos en un viaje increíble para convertirnos en el principal defensor de las mujeres del mundo", dijo Martin Waters, Director General de la marca. "Este es un cambio dramático para nuestra marca, y es un cambio que abrazamos desde nuestro núcleo. Estas nuevas iniciativas son sólo el principio", agregó.

El anuncio llega casi dos años después de que Victoria's Secret anunciara que dejaría de nombrar "Ángeles", las embajadoras de la marca que solían ser supermodelos y de que en noviembre de 2019 cancelara su tradicional desfile de moda en medio de críticas de que el evento anual no representaba a las mujeres de diferentes tamaños y orígenes.

Ahora, con The VS Collective, la empresa busca revertir esas críticas y promete que en el futuro incluirá un grupo cada vez mayor de mujeres con antecedentes, intereses y pasiones únicas.

Las primeras embajadoras que le han dicho sí al proyecto son Adut Akech, una refugiada de Sudán del Sur, defensora del bienestar mental y modelo; Amanda de Cadenet, periodista, fotógrafa, fundadora de la red GirlGaze y defensora de la igualdad; Eileen Gu, campeona del Mundo de Esquí Libre, defensora del deporte juvenil y femenino y modelo; la estadounidense Megan Rapinoe, activista LGBTQIA+, defensora de la igualdad salarial, jugadora de fútbol profesional. También, Paloma Elsesser, modelo XL británica y defensora de cuerpos y la empresaria india Priyanka Chopra Jonas. Más Valentina Sampaio, modelo transgénero y activista LGBTQIA+.

