Autoridades continúan investigando triple homicidio en Herndon

(NOTICIAS YA).- En un complejo de apartamentos en Herndon, VA. las autoridades hallaron los cuerpos de Claudia Menjívar, de 34 años, y a sus dos hijos de 10 y 9 años de edad sin vida.

“Se me parte mi corazón, tan solo de pensar que ya no los voy a volver a ver de que su luz se apagó por un corazón malo. El sábado le íbamos a celebrar el cumpleaños de la niña”, dijo Alicia Menjívar, hermana de Claudia.

A los globos de fiesta de cumpleaños se le sumaron velas, osos de peluche y flores, tras el hallazgo de la madre salvadoreña y sus dos niños dentro de su propio hogar horas antes de la celebración de una de las víctimas.

“Se llevaron a mi niño antes de tiempo y a mi niña el mismo día que nació. No sé en qué estado me dejaron mis niños”, lamentó el padre de los menores, quien optó no ser identificado.

La portavoz del Departamento de Policía de la ciudad de Herndon, Lisa Herndon, dio a conocer algunos de los pormenores de esta investigación, la cual aún continúa.

“El sábado a eso de las 7:30 de la mañana recibimos una llamada del Departamento de Policía de Fairfax indicando que estaban en la escena de un incidente de crisis de salud mental en reston donde un hombre antes de suicidarse dio declaraciones guiando a los oficiales a la residencia de las víctimas sobre el 500 de la Florida Avenue", informó la portavoz.

Claudia migró a los Estados Unidos hace más de 10 años para poder proveer un mejor futuro a su hijo de 16 años quien se encuentra en El Salvador.

“Me siento destrozado, mis planes eran muchos con ella, la quería conocer. Me dejo acá en El Salvador desde los 2 años. Bastante triste”, comentó Sot Alexander.

El padre de los niños pide ayuda de la comunidad para cubrir los gastos fúnebres a través de la página de internet GoFundMe con el nombre: "Recaudación para funeral de Dayana y Carlitos" organizado por Juan Carlos Guti.

De acuerdo al Departamento de la Policía este suceso continúa bajo investigación.