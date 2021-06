Extienden una vez más el cierre parcial en la frontera entre México y EE.UU.

(NOTICIAS YA).-La Oficina de Seguridad Nacional (Homeland Security) informó este domingo por medio de un comunicado que las restricciones en los cruces terrestres no esenciales entre la frontera de México y Estados Unidos se extenderán un mes más.

“Para reducir la propagación del #COVID19, Estados Unidos está ampliando las restricciones a los viajes no esenciales en nuestros cruces terrestres y de ferry con Canadá y México hasta el 21 de julio, al tiempo que garantiza el acceso para el comercio y los viajes esenciales”, dijo la agencia por medio de un tuit.

To reduce the spread of #COVID19, the United States is extending restrictions on non-essential travel at our land and ferry crossings with Canada and Mexico through July 21, while ensuring access for essential trade & travel.

— Homeland Security (@DHSgov) June 20, 2021