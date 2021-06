Hombre despierta siendo 'trillonario' por confusión con criptomonedas

(NOTICIAS YA).-Un hombre de Georgia despertó siendo 'trillonario' por confusión con criptomonedas.

Chris Williamson, dijo que invirtió alrededor de $20 en una criptomoneda llamada Rocket Bunny y que pudo haberse reproducido rápidamente de la noche a la mañana, haciéndole honor a su nombre, según información de FOX 5.

"He estado incursionando en las criptomonedas y esas cosas durante unos ocho meses y sabes que encontramos algunos de estos, supongo que es como jugar monedas, cosas que la gente hace", dijo Williamson.

"Me desperté, son como las 9 am y siempre reviso mi teléfono para ver cómo funciona mi criptografía y me gusta mirarlo, me estoy despertando y digo, 'No, yo' Estoy durmiendo ", dijo el estudiante de la escuela de enfermería de Georgia.

"Lo miro de nuevo y estoy como ... en ese momento me caigo de la cama literalmente, y corro hacia mi escritorio y estoy iniciando sesión en la aplicación Coinbase y esas cosas y estoy hablando con mis amigos, tengo él por teléfono y yo le dije: '¡Amigo, tienes que ayudarme a descubrir cómo vender esto ahora!' Él dice, 'Chris, algo anda mal'.

I’m gonna need someone to explain what the heck is going on and then write me a check. I got a mega yacht shaped like a penguin on standby. #cryptotrillionaire @RocketBunny2021 @coinbase @CoinbaseSupport @CoinbasePro pic.twitter.com/dyxKvx11WS — Christopher Williamson (@Christo44044658) June 16, 2021

Williamson dijo que cuando intentó mover la criptomoneda a otra billetera, no mostraba el mismo precio. Fue entonces cuando se contactó con Coinbase, que respondió con una respuesta corta reconociendo que estaban investigando el problema, añadió el medio de noticias.

Dijo que también trató de contactar a Rocket Bunny pero nunca supo nada.

Williamson dijo que esperaba que la gran suma desapareciera en cualquier momento, pero en cambio, ha ido creciendo en los últimos días. También verificó para asegurarse de haber comprado la moneda en línea correcta y determinó que era legítima.

Day 6: @CoinbaseSupport @coinbase - I never understood Otis Campbell until y’all came into my life. pic.twitter.com/E6LwufAVUo — Christopher Williamson (@Christo44044658) June 21, 2021

Dijo que incluso ha tuiteado al multimillonario Elon Musk con la esperanza de poder obtener una respuesta a esta confusión.

Aun sin una respuesta contundente, Williamson dijo que está seguro de que todo es un problema técnico y, por ahora su cuenta está congelada sin poder retirar, comprar ni comerciar mientras espera noticias de la empresa.

Su amigo compró exactamente la misma moneda, y aunque no experimentó una ganancia inesperada, ha encontrado a otros en un tablero de mensajes en línea que han experimentado problemas, agregó la fuente.