Incautan $38,000, armas y cocaína a red de narcotraficantes de Florida

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del condado Volusia informó el desmantelamiento de una red de narcotráfico que operaba en dos condados, en la cual se realizaron 18 arrestos y se incautaron armas, miles de dólares en efectivo y cocaína.

Luego de 6 meses de investigación, los detectives del condado Volusia pudieron identificar a los integrantes de esta red de narcotráfico de heroína y fentanilo, desplegándose a lo largo de los condados Volusia y Lake donde al ejecutar 4 órdenes de registro incautaron varias píldoras, dos pistolas, 500 gramos de cocaína y $ 38,000 en efectivo.

Carter, de 35 años, había sido arrestado el pasado primero de mayo durante una parada de tráfico en DeLand, quien al resistirse ante el agente de la ley intentó deshacerse de una bolsa grande de fentanilo y heroína al lanzarla a través de la cerca del patio de una vivienda.

Por su parte, Mott, de 38 años, fue capturado el jueves durante una orden de allanamiento en su vivienda en Hampton Road en Daytona Beach, así como lo muestra el video publicado por la Oficina del Alguacil del condado Volusia en sus redes sociales:

