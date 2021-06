Lanzan tortillas a jugadores latinos durante torneo de básquetbol en Coronado

(NOTICIAS YA).-La Federación Interescolar de California (CIF, por sus siglas en inglés) y la Sección CIF-San Diego están revisando un incidente considerado racista, que ocurrió después de un juego de baloncesto entre dos preparatorias del condado de San Diego, donde terminaron lanzado tortillas a jugadores latinos.

El acto se registró el sábado por la noche, poco después de que jugadores de Coronado High vencieron a Orange Glen High School 60-57 en el Campeonato Regional de la División 4-A de Baloncesto Masculino de CIF Southern California.

La junta escolar del Distrito Escolar Unificado de Coronado se disculpó el lunes después de que se lanzarán tortillas a estudiantes-atletas de un distrito escolar predominantemente latino luego de un juego de baloncesto de campeonato.

El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Coronado lo calificó como conducta "antideportiva" en una disculpa el día después del juego.

El entrenador en jefe de Coronado, JD Laaperi, dijo en Twitter que un miembro de la comunidad trajo las tortillas y las distribuyó, y que Coronado High School no tolera el comportamiento.

Unfortunately a community member brought tortillas and distributed them which was unacceptable and racist in nature. I do not condone this behavior. Coronado High School does not condone this behavior and is already taking appropriate action.

— JD Laaperi (@jdlaaperi) June 20, 2021