Nace jirafa macho en Disney´s Animal Kingdom

(NOTICIAS YA).- En honor al día más largo del año, el parque temático Disney’s Animal Kingdom anunció el reciente nacimiento de una jirafa macho de cuello largo.

"La cría goza de buena salud, pesa 83 kilos y mide 1.8 metros de altura", dijo el equipo de cuidado de animales de Disney que estuvo presente durante el nacimiento en una nota de prensa. La cría, que aún no tiene nombre, está tranquila, relajada y disfruta con su madre, Lily. Sus marcas distintivas revelan una mariposa en su hombro derecho, manchas en forma de corazón en su pelaje y una melena moteada de punta blanca.

Lily es una experta en crianza, permanece cerca de su bebé para vincularse y amamantarlo. Las jirafas nacidas en el parque pasan varias semanas estableciendo lazos en ambientes entre bastidores antes de conocer a los miembros de su gran familia de jirafas.

El golpeteo de sus pequeñas pezuñas es bastante familiar para el equipo de cuidado de animales de Disney.

Esta es la tercera jirafa nacida en Disney's Animal Kingdom en el último año, y marca otro éxito para el Programa de Planes de Supervivencia de Especies de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (Association of Zoos and Aquariums’ Species Survival Plan Program). Estos planes garantizan la cría responsable de especies amenazadas y en peligro de extinción. Las jirafas son una especie vulnerable que enfrenta una extinción silenciosa en la naturaleza, con una disminución de la población del 40 por ciento en los últimos 30 años.

Walt Disney World Resort es el hogar de dos subespecies de jirafas. La jirafa Masai vive en la sabana de Kilimanjaro Safaris del parque, mientras que la jirafa reticulada, la jirafa híbrida y la jirafa Masai deambulan por la sabana en Disney's Animal Kingdom Lodge.

Disney's Animal Kingdom asegura que sus visitantes "deben mantener los ojos bien abiertos para poder ver a la mamá y el crío cuando se unan al resto de la manada de jirafas en la sabana en las próximas semanas".

*Información suminstrada Disney

