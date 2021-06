Organizaciones civiles convocan para hacer una Marcha por la Paz de Reynosa

Después de la masacre cometida el sábado por la tarde en la ciudad de Reynosa dejando un saldo de 19 muertos, varias organizaciones civiles así como familiares de las víctimas están anunciando hacer una “Marcha por la Paz de Reynosa.”

Se tiene programado que se llevará a cabo el próximo sábado 26 de junio siendo el punto de reunión el centro comercial de HEB, ubicado en boulevard Morelos a las 10:00 a.m. se convocará a guardar un minuto de silencio por las personas que fueron asesinadas en el violento ataque.

La marcha se dirigirá a la zona centro donde se hablará de la grave situación que se esta viviendo en la ciudad fronteriza, elevando una oración y solicitar a las autoridades que se pongan a trabajar en el aspecto de seguridad para que los habitantes puedan nuevamente vivir tranquilos sin miedo.

La masacre que se vivió el pasado 19 de junio arrebató la vida de personas inocente, civiles que iban caminando por las calles o simplemente se encontraban en el lugar equivocado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, giró instrucciones para que la Fiscalía General de la República FGR atraiga el caso de la masacre ocurrida en Reynosa. El presidente aseguró que se castigará a los responsables.

”Hechos lamentables en Reynosa, Tamaulipas le costaron la vida a inocentes, 14 personas inocentes porque todo indica que no fue un enfrentamiento, si no que fue un comando que disparó a gente que no estaba en plan de confrontación entonces es un ATAQUE COBARDE, que le quita la vida a personas inocentes” declaró el primer mandatario.

Los tiroteos se dieron en diferentes colonias de la ciudad, cuando sujetos armados circulaban en varios vehículos. Después de los lamentables acontecimientos se montó un operativo por el Ejercito Mexicano, La Guardia Nacional, La Policía Estatal y la Fiscalía local en la ciudad.