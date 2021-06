Parque renombrado en honor a la comunidad chicana

El domingo, 20 de junio, además del Día del Padres, muchos celebraron también el nuevo nombre de este parque. Se podían escuchar los danzantes y ver sus colores en honor a este cambio.

El parque fue conocido por más de 50 años como el Christopher Columbus Park hasta que este domingo, la Ciudad de Denver aprobó una nueva ley que le permitió cambiarle el nombre.

La comunidad Chicana celebró en lo que ahora se llama La Raza Park. Este cambio era my esperado por la comunidad.

Alire forma parte del Proyecto del Legado del Parque La Raza, un grupo cuyo propósito es mantener las historias del Denver Chicano vivas. Él también expresa que el orgullo en su comunidad es lo que continua dandóle animos para luchar por más reconocimiento de su historia y anécdotas. Renombrar el parque es solo el primer paso. Algunas de sus otras metas incluyen renovar el campo de juego por un parque de agua, reemplazar la piscina que se encontraba ahí, y pintar un mural en el piso de la cancha de baloncesto. Los líderes de la comunidad también quieren que el parque sea declarado un sitio de historia civil y derechos humanos.

Denver City Council Proclamation Honoring Dedication For La Raza Park Name Change On Monday’s Agenda https://t.co/Al7hiKiQF2 pic.twitter.com/Vlp8i7l7IJ

— CBSDenver (@CBSDenver) June 14, 2021