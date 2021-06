Plaza Sésamo presenta a la familia con padres homosexuales en el mes del orgullo

(NOTICIAS YA).-Plaza Sésamo presenta a la familia con dos papás homosexuales durante el Mes del Orgullo en su episodio del Día de la Familia el pasado jueves.

Hay algunas caras nuevas en "Plaza Sésamo" y están aportando una nueva capa de diversidad al programa infantil de décadas, de acuerdo con información de CNN.

El programa lanzó el episodio en HBO Max y YouTube, que incluyó a una familia con dos padres homosexuales.

En el episodio, Nina presenta a su hermano y su esposo, interpretados por Chris Costa y Alex Weisman, así como a su hija, interpretada por Olivia Pérez, a Elmo y sus amigos mientras celebran el Día de la Familia, añadió el medio de noticias.

El hito del programa se produce durante el Mes del Orgullo, que Alan Muraoka, conocido como Alan en "Plaza Sésamo", reconoció en una publicación de Facebook:

"Barrio Sésamo siempre ha sido un lugar acogedor de diversidad e inclusión. Por eso, estoy muy emocionado de presentarles al hermano de Nina, Dave, su esposo Frank y su hija Mia, nuestra calle soleada", escribió Muraoka, quien codirigió el episodio.

Continuó: "Nuestro episodio del Día de la Familia llega hoy en HBOMax y en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=Iph6Sj44Zpo) Me siento muy honrado y honrado de haber codirigido este importante y histórico episodio. El amor es amor, y estamos muy felices de agregar esta familia especial a nuestra familia Sesame. Feliz Orgullo a todos !!!! Crédito de la foto: © 2021 Sesame Workshop / Richard Termine".

Los defensores de LGBTQ celebraron la inclusión.

The ‘Family Day’ episode of Sesame Street sends the simple and important message that families come in all forms and that love and acceptance are always the most important ingredients in a family. https://t.co/vpu64aEurS

— Sarah Kate Ellis (@sarahkateellis) June 18, 2021