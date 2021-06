Tormenta Claudette deja un saldo de 13 muertos en Alabama

(NOTICIAS YA).- Claudette recuperó hoy la categoría de tormenta tropical, en su avance hacia las Carolinas, menos de dos días después de que 13 personas murieran -incluidos ocho niños en un choque de varios vehículos- debido a los efectos de la tormenta en Alabama.

Los niños fallecidos el sábado viajaban en una camioneta de un albergue juvenil para niñas víctima de negligencia o abusos. La camioneta ardió junto a la Interestatal 65, unas 35 millas al sur de Montgomery. Es probable que los vehículos patinaran sobre el agua, según el forense del condado de Butler, Wayne Garlock.

El choque también cobró la vida de dos personas que viajaban en otro vehículo. Garlock los identificó como Cody Fox, de 29 años, y su hija de 9 meses, Ariana, ambos del condado Marion, Tennessee.

Here are the 11 PM EDT Sunday Key Messages for #Claudette. Please visit https://t.co/tW4KeFW0gB for the latest advisory and https://t.co/SiZo8ohZMN for your local forecast. pic.twitter.com/ubfcD11eOD

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 21, 2021