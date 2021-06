Una tormenta masiva y un tornado azotaron los suburbios de Chicago

(NOTICIAS YA).-Una tormenta masiva y al menos un tornado arrasaron los suburbios de Chicago el domingo por la noche.

Los desastres naturales arrasaron hiriendo al menos a cinco personas y dañando más de 100 hogares, de acuerdo con información de CNN.

Según el medio de noticias, la línea de tormentas severas continuará hacia el este el lunes:

Por su parte, el jefe de bomberos de la ciudad, Mark Puknaitis, dijo durante una rueda de prensa matutina en el lugar que:

"Todo sucedió tan rápido que ni siquiera puedo decírselo", dijo el residente de Naperville, Dennis Wenzel. "Escuché entrar el viento más fuerte y la casa, la presión, movió las ventanas y todo".

En Woodridge, a unas seis millas al oeste, no hubo informes de heridos importantes después de que un tornado tocó tierra, dijo la policía de la ciudad en un comunicado de prensa publicado en Twitter.

Más de 200.000 clientes se quedaron sin electricidad después de que las tormentas azotaran el Medio Oeste, según PowerOutage.US. Michigan solo tenía alrededor de 100.000 clientes sin electricidad el lunes por la mañana.

Al menos un tornado golpeó, dice el servicio meteorológico

La tormenta del domingo por la noche podría terminar siendo "el primer tornado fuerte (EF-2 +) en los condados metropolitanos desde 2015", tuiteó el Servicio Meteorológico Nacional en Chicago.

The general area where the tornado occurred is highlighted on this map, with other locales where there was rotation and/or damage shown too. The southwest suburbs tornado could end up being the first strong tornado (EF-2+) in the metro counties since 2015 (Coal City). #ILwx #INwx pic.twitter.com/FRyWobxh4j

