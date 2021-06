DMV ofrece actualización gratuita de REAL ID para todos los californianos

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) invita a los californianos elegibles que recibieron licencias de conducir o identificación durante la pandemia, a actualizar el “REAL ID” de manera gratuita.

Por medio de un comunicado, el DMV anunció una oferta especial que invitaba a todos los californianos elegibles que recibieron licencias o tarjetas de identificación durante la pandemia pero no obtuvieron una REAL ID para actualizar sin costo adicional.

Esta oferta vence a finales de este año.

Attention #CADMV customers:

Were you unable to get a #REALID when you renewed your ID or driver's license during the pandemic?

You can now UPGRADE to a #REALID for FREE for a limited time!

More info: https://t.co/iKL1EzbGlF

