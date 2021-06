Exclusiva: Segunda parte de la serie "pacto de pandillas con exgobierno de El Salvador"

(NOTICIAS YA).- En la segunda parte de la serie especial "pacto o muerte" la Fiscalía General de El Salvador, afirma que Ernesto Muyshondt es culpable de diversos cargos que van desde retención de pagos hasta acuerdos con pandillas.

El pasado 28 de Mayo hablamos con Ernesto Muyshondt sobre su situación legal y se pronunció al respecto diciendo que: “soy inocente y duermo con la conciencia tranquila”

Exclusiva: primera parte de la serie del pacto de pandillas y el exgobierno de El Salvador

Sin embargo el nuevo Fiscal General, Rodolfo Delgado, la verdad es otra afirmando que: "Es un delincuente confeso que ante las diferentes cámaras, aceptó que entregó dinero a pandilleros".

Muyshondt agregó: "nosotros desde el primer momento en que apareció este audio hemos sido totalmente transparentes de lo que ocurrió".

Giovani Galeas, escritor y asesor del presidente de El Salvador Nayib Bukele dijo: “Muyshondt era el honorable alcalde de San Salvador, imagínese como no será de grave lo que vivimos los salvadoreños como engaño en esos 30 años del gobierno de ARENA Y EL FMLN, por eso es que decidimos salir de eso, ganando tajantemente con una mayoría absoluta”.

Sobre su captura y lo que Muyshondt llama persecusión política, reiteró que: "este tipo de cosas en un régimen dictatoriales y autoritarios suelen suceder, se inventan casos en contra de adverasrios políticos y se utilizan las instituciones y los recursos del estado para acusarlos y apresarlos. Ha pasado en Cuba, Venezuela y Nicaragua".

Pero Galeas, asegura totalmente lo contrario: “yo le diría a los amigos que piensan que en El Salvador hay dictadura o podría haber una revolución, que eso los salvadoreños dentro del país no lo vemos así".

Dentro de las declaraciones Ernesto Muyshondt, envió un mensaje al presidente Nayib Bukele: "Si me quiere callar que me mande a matar o meter preso, pero así como lo he apoyado decididamente al presidente Bukele, así también he señalado sus errores y desaciertos y retrocesos gravísimos de la democracia en nuestro país”.

El exfuncionario dijo que teme lo peor: "Con una representacion Fiscal independiente no subordinada al gobierno, yo no tengo duda que el caso no prosperaría, pero con las condiciones actuales en el país, donde el ejecutivo ha tomado control de la Fiscalía, donde el ejecutivo desmanteló la Sala de lo Constitucional, donde ya se tiene control a través de un proceso electoral viciado con el uso de las organizaciones del estado, pues actualmente no creo que existan las garantías procesales".

Para el asesor presidencial "El objetivo supremo es salir del subdesarrollo y no podemos salir del subdesarrollo, como país, según Nayib Bukele, sino eliminamos la corrupción y la impunidad, no lograremos salir nunca. Y nuestra decisión es salir del subdesarrollo como pueblo".

Ocho días después de entrevistar a Ernesto Muyshondt , este fue detenido, es decir el cuatro de Junio por delitos como apropiaciones indebidas de retenciones en perjuicio de la hacienda pública bajo su empresa familiario, decretándole arresto domiciliario y restricción migratoria.

Una semana despues fue dejado en libertad unos segundos, luego de pagar un poco más de 50 mil dólares al estado.

Sin embargo fue nuevamente detenido, ésta vez segun la FGR procesado por retener desechos sólidos y apropiación o retenciones tributarias en su condición de alcalde de San Salvador, adeudando, más de medio millon de dólares.

El viernes 18 de Junio fue enviado al Centro Penal la Esperanza, conocido como Mariona, a la espera de su nuevo juicio, ésta vez por las supuestas negociaciones con pandillas, el exfuncionario había comentado en su momento a Noticias Univision Washington que este sería en el mes de Julio.

Cabe mencionar que Ernesto Muyshondt no es el único vinculado con el pacto entre pandillas, llamado así por la Fiscalía General de la República, existen nombres de más exfuncionarios e investigaciones pendientes.