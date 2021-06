FBI se une a investigación de triple homicidio a más de 20 años

El 27 de enero del 2002 James Springer, de 29 años, Erin Golla, de 26, y Robert "Bobby" Zajac, de 23 años fueron fatalmente disparados en el AMF Broadway Lanes, lugar de bolos en 5485 S. Broadway, de acuerdo a las autoridades.

20 años mas tarde, la Oficina Federal de Investigaciones, conocida por sus siglas en inglés, FBI se une al Departamento de Policía de Littleton en la investigación de este caso. Oficiales de la FBI estuvieron en el área escudriñand de la Interestatal 270 y el Río Platte el martes, 22 de junio, , de acuerdo a la misma oficina.

In response to recent inquiries, #FBIDenver confirms there is investigative activity in the vicinity of I-270 & the Platte River. We regret any inconvenience this may have caused. There is no threat to the community. pic.twitter.com/eyyUYOH4QI

— FBI Denver (@FBIDenver) June 22, 2021