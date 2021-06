Recuerdan a paseño que murió en volcadura durante sus vacaciones

(NOTICIAS YA).- Lo que fueron risas, diversión y alegría en momentos se volvieron lágrimas y tristeza para la familia Méndez.

"Edwin, Edwin no me dejes mi niño, no me dejes", ese fue el desgarrador testimonio de Verónica Méndez del joven.

Luego de que Edwin Méndez, perdiera la vida el pasado 14 de junio en un accidente automovilístico en Sonora México, cuando la familia volvía a El Paso tras pasar unos días en Puerto Peñasco.

"Cuando nos regresamos vimos que la camioneta en la que él venía estaba volteada y le estaba saliendo lumbre", relató la mujer.

Edwin de 27 años, era considerado por sus seres queridos con un hombre alegre, amoroso, pero sobre todo como un excelente padre para su pequeña hija.

"Debido a la situación con su pareja le toco ser mamá y papá y lo hizo excelente para el su hija era todo y el vivía para su hija", indicó Yadira Méndez, hermana de Edwin.

"Él (Edwin) era una persona de un gran corazón y un amor sincero", aseguró Julio Alejandro Méndez, hermano de la víctima.

Por lo que la familia aun trata de asimilar esta pérdida, la cual de acuerdo con los el matrimonio Méndez, ningún padre debería pasar por algo así.

"Ahorita estamos asimilando, sabemos que gracias a Dios el ahorita esté en un mejor lugar eso esté confirmado que está en un mejor lugar pero es muy difícil", mencionó Alejandro Méndez, padre de Edwin.

"Resulta que yo como madre voy a ir con hijo en una caja, ya lo vi en la funeraria de México y es horrible", agregó la señora Méndez.

La mujer aseguró que se siente agradecida con las muestras de apoyo de la comunidad, pero sobre por haber podio haberle dicho a su hijo su "frase favorita" durante aquel viaje.

"Mijo te amo hasta el infinito y más allá", concluyó.