Temen por su vida por problemas con los vecinos, ya murió una pequeña y siguen atormentándolos

Hace cuatro meses murió una pequeña de 6 años al recibir un disparo en la cabeza mientras veía la televisión en su casa, los disparos fueron por disputas entre vecinos y hasta ahora todavía siguen los problemas entre estas familias.

Julio César Balderas abuelo de la niña comenta a Univisión que ya han recibido tres atentados más después de ese trágico día, donde una bala terminó con la vida de la inocente pequeña y las autoridades no han podido hacer nada para detener estos atentados.

En aquella ocasión se logró arrestar a cuatro sujetos, responsables por el asesinato de la niña, pero el señor Balderas y su familia temen por su integridad y por su vida ya que han sido acosados y amenazados.

En febrero de este año, la familia Balderas vivió la tragedia cuando la pequeñita estaba sentada frente al televisor empezaron a escuchar balazos que eran dirigidos hacia su hogar, atentando contra la familia, lamentablemente una de esas balas alcanzó a Yvone Adele Medeles, los hechos sucedieron al norte de la ciudad de Mission.

Julio César Balderas recuerda perfectamente ese día “ ella se regresó, abrió la puerta y me dijo, wuelo te quiero mucho, yo sentí feo, vi en sus ojos que esa erala última vez que la iba a ver con vida.” Explica que él estuvo a punto de morir esa noche mientras se disponía a leer “Me incliné a agarrar una biblia y cuando me hice así sentí una bala que me talló la camisa y aquí está el impacto de bala en mi espalda”.

Ante esta situación, la semana pasada los cuatro implicados en este proceso de investigación se declararon inocentes de los cargos de asesinato capital.

“Las autoridades ya tienen a las personas que dispararon no tienen a los culpables originales que son estas personas de aquí enfrente” declaró Balderas.

Comentan que el fin de semana pasado revisando las cámaras de seguridad pudo ver a varias personas armadas frente a su domicilio, por lo que su hijo detonó su arma en repetidas ocasiones para espantar a esos sujetos mientras decía ‘llama a la policía, llama a la policía!

“Nomás vi que empezaron a correr a por todos lados y ya no supe que pasó, le hablamos a la policía llegaron derechito a arrestarnos a nosotros en vez de ir con los delincuentes” indicó el abuelo de la pequeña

La familia ante esta situación de miedo se siente muy vulnerable y sobre todo desprotegidos, piden a las autoridades que vigilen bien y que hagan una investigación para acabar con todo esto que les ha estado afectando mucho.