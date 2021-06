Bomberos combaten incendio forestal de 260 acres al norte del condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Bomberos de Cal Fire combaten un incendio forestal de alrededor de 260 acres que arde al norte del condado de San Diego.

El incendio denominado Mesa Fire se registró en la comunidad de Pala Mesa, cerca del Pala Casino al este de Fallbrook a lo largo de la Interestatal 15, poco antes de las 3 p.m., según Cal Fire San Diego.

.@CALFIRESANDIEGO is at scene of a vegetation fire, in the community of Pala Mesa. The fire is currently 20-30 acres, with a moderate rate of spread.#MesaFire pic.twitter.com/iE45oyuWv8 — CAL FIRE/SAN DIEGO COUNTY FIRE (@CALFIRESANDIEGO) June 23, 2021

El incendio inició de "20 a 30 acres, con una tasa de propagación moderada", dijo la agencia. Comenzó en la maleza cerca de la ruta estatal 76 a través del área, pero poco después de las 5 p.m. Cal Fire informó que el incendio había crecido alrededor de 260 acres y se encuentra un 0 % contenido.

Se estableció una advertencia de evacuación para el área y se estableció un punto de evacuación temporal en Pauma Casino y la I-15 / Highway 76 Park and Ride.

La ruta estatal 76 se encuentra cerrada, agregó CAL FIRE.

#MesaFire [Update] The Fire is approximately 75 acres with a dangerous rate of spread. Evacuation Warnings in place for the surrounding area. Temporary Evacuation Points established at Pauma Casino and the I 15 x Hwy 76 Park and Ride. Hwy 76 is closed in the area. pic.twitter.com/jlwm6pMiW3 — CAL FIRE/SAN DIEGO COUNTY FIRE (@CALFIRESANDIEGO) June 23, 2021

El Departamento del Sheriff de San Diego dijo por medio de un tuit que en este momento las evacuaciones son voluntarias, pero debe de estar listo para salir de su hogar cuando se le indique.

Se ha establecido un punto de evacuación temporal en Valley Center High School ubicada en 31322 Cole Grade Road, Valley Center.