Colapso de puente peatonal dejó al menos 6 heridos en Washington

(NOTICIAS YA).- Al menos seis personas resultaron heridas y cuatro de ellas fueron hospitalizados tras el colapso de un puente peatonal al noreste de Washington D.C.

La emergencia se registró durante la mañana de este miércoles cuando la estructura se vino abajo sobre el tráfico de la Ruta 295, en Kenilworth Avenue y Polk Street NE.

Los equipos de emergencia informaron que atendieron a seis personas heridas en el lugar del accidente, y cuatro de ellas tuvieron que ser trasladadas a un hospital. Aunque, inicialmente se habían reportado solo tres heridos.

En fotografías de la escena compartidas por el departamento de bomberos se puede ver como un camión quedó atrapado parcialmente bajo los escombros de la estructura, mismo que presentó una fuga de diésel.

Todos los carriles de la Ruta 295 fueron cerrados al tráfico, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar para atender a los heridos y una unidad de materiales peligrosos mitigó la fuga del combustible.

En las imágenes compartidas en Twitter, también es posible ver a un vehículo compacto y una camioneta impactadas entre sí bajo el puente colapsado.

Update bridge collapse I-295 prior to Polk St NE. 6 patients assessed, 4 of those were transported. #DCsBravest Hazmat unit mitigating diesel fuel leak from truck that is partially beneath bridge. At least 1 other vehicle was struck by debris. Collapse blocks both directions. pic.twitter.com/wILXGs1zWe

— DC Fire and EMS (@dcfireems) June 23, 2021