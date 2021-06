Destituyen a la directora del Refugio para animales en la ciudad de Laredo

Las autoridades de la ciudad de Laredo están llevando a cabo una investigación después de que circularan por las redes sociales fotografías del mal mantenimiento del refugio Animal Care Services.

El administrador de la ciudad Roberth Eads confirmó por medio de fotografías que el lugar para cuidar a los animales no se encontraba en buenas condiciones por lo que se tomaron medidas drásticas y se decidió retirar de su cargo a la directora interina de su puesto, ocupando su lugar el director de Obras Públicas .

“Quiero saber cuándo pasó, qué pasó con quién, para saber cómo podemos mejorar y también para que si hay personas responsables para también llevar esos pasos” dijo Roberth Eads administrador de la ciudad.

Después de una reunión para ver las medidas que tomarían las autoridades, acudieron al refugio para constatar el verdadero estado en el que se encontraba, se informó que efectivamente las jaulas estaban muy sucias y estaba en situación deplorable, pero también se reiteró que no es porque los empleados no trabajaran si no porque no hay personal suficiente, solo hay una o dos personas que hacen la limpieza de todo el lugar pero se necesita hacer tres o cuatro veces al día y hay 184 jaulas y es mucho trabajo para el personal que se tiene en este momento en el refugio de Animal Care Services.

Se recalcó que no todas las fotografías que circulan en las redes representan las condiciones reales del lugar.

“Para nosotros cuando nos llegan los animalitos y les tomamos una foto y muchos de esos casos así llegan a la puerta y así como llegan sin vida es tratar de rescatarlos” indicó el administrador.

Uno de los problemas más graves que padece el refugio es el espacio, la capacidad que tienen para los animales, aproximadamente al mes les llegan 600 mascotas y hay veces que el número se incrementa. Ante esta crítica situación las autoridades han decidido ya no aceptar por el momento más animalitos.

Las autoridades piden el apoyo de la comunidad adoptando ya que es la mejor forma para que los que queden en el refugio puedan tener una vida mejor, con mayores cuidados.