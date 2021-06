México podría quedarse sin ser la sede para el Mundial de Fútbol en 2026

Las políticas fiscales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador podrían hacer reconsiderar a la FIFA sobre mantener la Copa del Mundo en México para 2026.



La FIFA quiere que todas sus ganancias de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 queden libres de impuestos, sin embargo, el gobierno mexicano encabezado por AMLO ha puesto a dudar al máximo organismo del futbol mundial.



De acuerdo con el periodista deportivo Luis Castillo, el presidente López Obrador le advirtió a la FIFA que se tienen que pagar los impuestos derivados de la Copa Mundial en 2026.



“El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador le ha dicho a la FIFA: tienes que pagar impuestos, no vamos a exentar impuestos, no se hará lo mismo que en Brasil 2014 cuando el congreso exentó más de 400 millones de euros en impuestos a la FIFA” afirmó el periodista Luis Castillo.



En el pasado la FIFA siempre ha buscado negociar con los gobiernos federales no pagar impuestos con el fin de maximizar sus ganancias, es por eso que ahora el gobierno mexicano ha puesto nervioso al organismo internacional.



“La FIFA negocia que todos sus ingresos estén exentos de impuestos. Cuando vino la candidatura para la Copa Mundial en 2026 nuestro gobierno estaba liderado por Enrique Peña Nieto...las cosas han cambiado desde entonces en nuestro país” aseguró Castillo.



Recordemos que el Mundial de Fútbol 2026 será organizado por México en conjunto con Estados Unidos y Canadá.



De acuerdo con estimaciones para el Mundial en 2026, la FIFA recaudaría 14 mil millones de dólares en ganancias, de los cuales 11 mil millones irán directo a sus bolsillos.



A finales de este año la FIFA se reunirá para decidir si le deja o le retira la sede de la Copa Mundial de Futbol de 2026 a México.



Por último, Luis Castillo, también expuso que las multas a la Federación Mexicana de Futbol impuestas por la FIFA en relación al grito homofóbico son para chantajear y sabotear al futbol mexicano como un método de presión por el tema fiscal.



“La FIFA está acostumbrada a que en México no se pagan impuestos...por eso quieren chantajear a México y el mensaje es muy claro: si me cobras impuestos no hay Mundial y además te hago una campaña para hacerte ver como un país homófobo” sentenció el periodista.